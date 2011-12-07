Казанец написал жалобу на производителей игрушек поп-ит за пропаганду ЛГБТ

Житель Казани Еркен Сарсембаев написал заявление в правоохранительные органы на производителей игрушек поп-ит за пропаганду ЛГБТ. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал сам казанец.

«В начале этого года я написал заявление. Начальник отдела полиции „Япеева“ вынес постановление об отказе возбуждения административного дела по поводу проверки. Я подал в прокуратуру республики жалобу на это постановление. Прокуратура вынесла протест на имя начальника „Япеева“. <…> Сейчас проверка идет заново», — сказал Серсембаев.

Помимо этого, прокуратура Татарстана отправила обращения казанца в Роспотребнадзор РТ, чтобы провести проверку «этих игрушек» и их влияния на психику детей.

По мнению Серсембаева, радужный цвет поп-ит — пропаганда однополой любви. Он убежден, что игрушки необходимо перекрасить, а партию, окрашенную в цвета радуги, — уничтожить.

«Это тихая экспансия и пропаганда движения ЛГБТ. Они говорят: "Это радужный цвет». Какой, к черту, радужный цвет? Это настоящее движение ЛГБТ. Это недопустимо в воспитании детей. Дети привыкают к этим цветам. Потом со временем вопросы возникают: «А что это за цвет?» В интернете ищут, узнают», — отметил казанец.

Несколько месяцев назад мужчина также написал обращение в администрацию Президента России. Оттуда его заявление перенаправили в Минпромторг РФ, где посчитали, что никаких нарушений со стороны производителей нет. Это особенно возмутило мужчину.

«И так хватает грязи везде, масса. Еще эти игрушки насаждают. Я беспокоюсь за воспитание детей!» — возмущается казанец.

Но далеко не все разделяют позицию Еркена. Многие не понимают мужчину и считают его обвинения необоснованными.

«Каждый человек должен беспокоиться. Сейчас меня матом шлют и говорят: „Тебе что, делать нечего?“ Да, это мелочь. Но ведь из мелочи разгорается пламя», — объясняет Сарсембаев.