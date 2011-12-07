На набережной озера Кабан появятся новые арт-объекты, столы, скамейки и гриль

В Казани завершат благоустройство первой и второй очереди набережной озера Нижний Кабан. Также обустроят сквер имени Толстого. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

На эти цели из республиканского бюджета выделят 179,4 и 64,6 млн рублей соответственно. Еще 47,6 млн рублей направят на мероприятия по формированию городской среды в туристко-рекреационном кластере «Дингез — море Татарстана». В целом сумма тендера составляет 291,6 млн рублей.

На набережной озера Нижний Кабан планируют благоустроить территорию от театра имени Галискара Камала до памятника Шигабутдина Марджани. Также благоустроят берег Кабана со стороны улицы Марселя Салимжанова: от театра до улицы Нурсултана Назарбаева.

На набережной планируют установить световое и звуковое освещение плавучей сцены. Кроме этого, установят малые архитектурные формы и арт-объекты, скамейки, навигационные элементы, столы с лавками, гриль, стопперы и урны.

В сквере имени Толстого отреставрируют фонтаны, проведут озеленение, отреставрируют и установят скульптуры.

Ранее «Казанские ведомости» сообщили, что сквер имени Толстого закрыли на реконструкцию. Там планируют обновить покрытия, освещение, скамейки, урны, привести в порядок ландшафт.