Татарстан стал лидером по очистке водоемов в рамках нацпроекта «Экология».

Татарстан — лидер по России в исполнении федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов.

Сейчас работы ведутся в Спасском районе Татарстана. Там расчищают Куйбышевское водохранилище. Также идет расчистка Меши в районе села Никольское.

В планах очистить участок притока Вятки протяженностью 3,3 км. Помимо этого, Татарстан готовит необходимую документацию для включения в нацпроект работ по очистке реки Мелекески в Набережных Челнах.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане по нацпроекту «Экология» в этом году высадят леса на площади 1400 га, а восстановить леса на площади 3855 га.