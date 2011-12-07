В новом учебном году в татарстанских школах будут уделять больше внимания воспитанию

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С 1 сентября в республиканских школах появятся рабочие программы по воспитанию. Об этом главному редактору ИА «Татар-информ» рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«В новом учебном году в школах больше внимания будет уделяться воспитанию. С 1 сентября появятся рабочие программы по воспитанию, чего раньше не было», — сказал Хадиуллин.
Также спикер отметил, что в новом учебном году завершится переход на новые образовательные стандарты во всех школах республики.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане выделят 5,4 млрд рублей на безопасность школ и детсадов.