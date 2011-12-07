В Татарстане спрос на электросамокаты вырос в 18 раз

В Татарстане продажи электросамокатов выросли в 18 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Wildberries.

«Наиболее высокая динамика продаж отмечена в категории электротранспорта, в частности, электросамокатов — рост составил 120% год к году. В Республике Татарстан продажи электросамокатов с 1 мая по 12 августа 2021 года выросли в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Рост спроса на электротранспорт отмечается также во многих регионах страны. Например, в Ульяновской области рост продаж составил 158%, в Чувашии — 134%. Такая же тенденция наблюдается в Бурятии, на Алтае и в Сибири. В Санкт-Петербурге продажи выросли на 112%, а в Москве на 104%, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, наблюдается повышенный спрос на электровелосипеды. Их россияне покупали на 95% больше, чем в прошлом году, подчеркнули аналитики.

Но и традиционные механические транспортные средства не сдают позиций. Спрос также вырос на трехколесные велосипеды (+54%), ролики (+37%) и скейтборды (+30%).

Ранее прокатчики электросамокатов заявили, что хотят изменить манеру вождения с помощью нейросетей.