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В Татарстане спрос на электросамокаты вырос в 18 раз

Россияне приобрели на 85% больше спортивных товаров, чем в прошлом году.

В Татарстане продажи электросамокатов выросли в 18 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Wildberries. 

«Наиболее высокая динамика продаж отмечена в категории электротранспорта, в частности, электросамокатов — рост составил 120% год к году. В Республике Татарстан продажи электросамокатов с 1 мая по 12 августа 2021 года выросли в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении. 

Рост спроса на электротранспорт отмечается также во многих регионах страны. Например, в Ульяновской области рост продаж составил 158%, в Чувашии — 134%. Такая же тенденция наблюдается в Бурятии, на Алтае и в Сибири. В Санкт-Петербурге продажи выросли на 112%, а в Москве на 104%, отметили в пресс-службе. 

Помимо этого, наблюдается повышенный спрос на электровелосипеды. Их россияне покупали на 95% больше, чем в прошлом году, подчеркнули аналитики.

Но и традиционные механические транспортные средства не сдают позиций. Спрос также вырос на трехколесные велосипеды (+54%), ролики (+37%) и скейтборды (+30%).

Ранее прокатчики электросамокатов заявили, что хотят изменить манеру вождения с помощью нейросетей.

КВ
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