Прокатчики электросамокатов хотят изменить манеру вождения с помощью нейросетей

Арендодатели электросамокатов Whoosh планируют изменить культуру вождения транспортных средств с помощью нейросетей. С 16 по 26 июля для этого прошел хакатон, в котором приняли участие 127 специалистов. В финале мероприятия 38 команд представили готовые к реализации проекты, говорится в пресс-релизе компании.

В конкурсе приняли участие как разработчики, так и урбанисты. На основе данных о городе они должны были подготовить проект, который позволяет построить безопасный маршрут на электросамокате.

Участники конкурса предложили такие решения как: алгоритм для оптимальной парковки электросамокатов по городу, планировщик маршрута в том числе с «исторической нагрузкой» — возможностью выстроить экскурсионный маршрут, анализ профиля пользователя на основе его поездок — частые перепады скорости могут говорить о неаккуратной езде, алгоритм для корректировки скорости движения исходя из ситуации на дороге. Финалисты конкурса представили готовый код, который может стать частью платформы.

Ранее «Казанские ведомости» публиковали истории о различных травмах, которые получили пользователи электросамокатов. Позднее ГИБДД республики выносило эти данные на законодательные уровни, однако до сих пор закон, который бы регулировал поездки на электросамокатах так и не принят. Тем не менее, есть ряд простых правил, который нужно соблюдать если произошел инцидент с электросамокатом.