18 сентября 2018 года в Республике Татарстан стартует Всероссийская акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция»

МПТ – брендированный автомобиль белого цвета с широкой красной лентой – дорогой, объединяющей российские регионы, принимающие участие в тестировании на ВИЧ-инфекцию. Надпись на бортах автомобилей «Тест на ВИЧ: Экспедиция» станет ориентиром для тех, кто захочет узнать свой ВИЧ-статус.Задача акции - донести до людей информацию о ВИЧ-инфекции, помочь защитить себя и близких, привлечь внимание местных жителей к тематике проекта и стать стимулом к прохождению тестирования. МПТ, расположенные в общественных местах, дадут возможность сдать бесплатно и анонимно экспресс-тест на ВИЧ, а также получить дотестовую и послетестовую консультации.Республика Татарстан станет двадцать первым регионом, принявшим участие в III Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию - «Тест на ВИЧ: Экспедиция».Тестирование пройдет в 4 городах республики – Казани (18, 19, 21 сентября), Набережных Челнах (18 сентября), Нижнекамске (19 сентября), Зеленодольске (20 сентября).План-график Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Республике Татарстан 18.09.2018г.10:00-18:00г. Казань, ул. Пушкина, 4 – площадка между гостиницей «Татарстан» и ТЦ «Кольцо».