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Детский спортивный фестиваль «Велосипед-это здорово!» пройдет в Казани 27 сентября

Организаторы приглашают испытать свои силы всех велолюбителей в возрасте от 2 до 30 лет, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья любых возрастов.

Фестиваль пройдет в рамках Всероссийской акции #ВелоСириус на парковке Р9 стадиона «Ак Барс Арена».

В программе Велофестиваля — гонки на толокарах «МАШИНКИН» для детей 2-5 лет, заезды на самокатах среди детей от 5 до 10 лет, гонки на велосипедах среди детей от 5 до 16 лет и молодежи от 17 до 30 лет. А также велозаезды людей с ограниченными возможностями здоровья на любом виде колесного транспорта. Для участников зрителей будут организованы викторины и конкурсы от сотрудников ГИБДД и МЧС и другие развлечения.

Организаторы предупреждают: наличие велошлема для участников обязательно.

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