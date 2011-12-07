Домашние животные: как сделать их переезд с дачи легким?

— Лейсан Гамиловна, как помочь животному избежать стресса при возвращении с дачи?

— Некоторые четвероногие хорошо переносят дорогу, ведут себя адекватно и тихо. Им поддержка не требуется. Когда животное неусидчивое и тревожное, стоит запастись успокоительными препаратами. В зоомагазинах продаются специальные капли и таблетки. Существуют также релакс-ошейники, пропитанные эфирными маслами. Летучие вещества начинают выделяться сразу после надевания ошейника на животное.

Если питомца укачивает, не кормите его перед поездкой. Еду лучше не давать за 4 — 6 часов до путешествия. Зато рекомендуется вывести животное на длительную прогулку.

— Какую переноску выбрать?

— Крепкую, из пластика или текстиля, имеющую дверцы с двух сторон. Прекрасно, если предусмотрено несколько смотровых отверстий. Наблюдая за происходящим вокруг, животное будет чувствовать себя гораздо увереннее. А хорошая вентиляция предотвратит перегрев.

За несколько дней до поездки поставьте открытую переноску на пол, чтобы животное могло свободно в нее заходить. Положите мягкую подстилку и бросьте несколько любимых игрушек вашего питомца. Переноска начнет ассоциироваться у животного с уютом и безопасностью.

— Есть ли особенности при поездке с собакой?

— Далеко не все собаки (особенно это касается крупных особей) нуждаются в сумке для транспортировки животных. Также большинство собак неплохо переносят поездки в автомобиле. Постарайтесь по максимуму оборудовать место для своего любимца. Например, разместите на заднем сиденье машины удобную лежанку. Положите на нее жевательную косточку или резиновый мячик. Если вы можете позволить себе приобрести автомобильное кресло для собак, то это просто великолепно. Кресло зафиксирует положение животного и спасет от укачивания, а главное, убережет от повреждений в случае аварии. Если будете добираться домой на общественном транспорте, не забудьте надеть на собаку намордник.

— Что делать, чтобы четвероногий друг не страдал от духоты и жажды?

— В дорогу непременно нужно брать поилку, чтобы питомец имел возможность в любой момент утолить жажду. Также прихватите с собой бутылку прохладной воды и чистую тряпку. В случае необходимости смочите тряпку водой и протрите ей подушечки лап и живот животного. Это позволит охладить четвероногого друга. Помимо прочего, сейчас продаются ботинки, жилеты и матрасы для животных с функцией охлаждения.

— Каков период адаптации по возвращении с дачи?

— Он занимает часа 3 — 4. Животное возвращается домой. Здесь все знакомое и родное. Какой-то особый рацион питания и режим дня соблюдать не требуется.

— На что обратить внимание по прибытии?

— Оцените общее состояние вашего любимца. Проверьте животное на наличие блох. Если питомец постоянно чешется, а также пытается поймать что-то зубами, покусывая при этом шерсть, скорее всего, у него завелись паразиты. Среди явных признаков появления блох — воспаление кожи и выпадение шерсти. От паразитов нужно немедленно избавляться. Многие средства, продающиеся в зоомагазинах, не только помогают уничтожить блох, но и предотвращают повторное заражение.

В случае, когда вы обнаружили на теле животного мелкие ранки, обработайте их хлоргексидином или перекисью водорода. Впившегося клеща также можно удалить самостоятельно. С помощью пинцета нужно захватить паразита максимально близко к его головке, а затем медленно и без рывков потянуть вверх. Место укуса протрите антисептиком. Поливать клеща растительным маслом или посыпать насекомое пеплом не нужно. Клещ погибнет, и доставать его станет еще сложнее.

— Когда не обойтись без похода к ветеринару?

— В тех случаях, когда животное отказывается от еды, отличается неадекватным поведением, становится агрессивным, у него отмечается повышенное выделение слюны. Это серьезные симптомы, и без помощи специалиста не обойтись.

— С какими проблемами чаще всего обращаются к вам дачники?

— У нестерилизованных животных это аборт. Как правило, при нежелательной беременности рекомендуется удаление матки вместе с плодами. Владельцы некастрированных животных чаще всего жалуются на гнойные воспаления. Самцы постоянно дерутся между собой из-за территории и самок. В результате происходят травмы, приводящие к абсцессам.

Чуть реже у животных случаются переломы конечностей и идиопатические циститы. Инициатором воспаления мочевого пузыря является стресс.

— Какой главный совет вы дали бы владельцам тех животных, что проводят лето за городом?

— Хочется напомнить о необходимости вакцинации перед путешествием. Иммунизация защитит питомцев от инфекционных заболеваний. Прививка от бешенства является обязательной и делается раз в год. Вакцинировать собаку или кошку можно в любой ветеринарной клинике.

Комплексная вакцина позволит с помощью одного-единственного укола спасти животное сразу от нескольких опасных болезней (например, парвовирусного энтерита и инфекционного гепатита). К слову, прививать нужно всех животных. Даже тех, которые не покидают домик или дачный участок. Вероятность их заражения каким-либо инфекционным заболеванием достаточно низка. Однако стоит быть аккуратнее и предусмотрительнее. И привитые животные тоже могут заболеть. Но они переносят болезнь гораздо легче и избавлены от осложнений.