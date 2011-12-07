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Минздрав РТ: В ближайшее время в Татарстан поступит вакцина от коронавируса

В первую очередь прививку от COVID-19 сделают взрослым из групп риска.

В ближайшее время в Татарстан поступит вакцина от COVID-19, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов.

«Вакцина против коронавирусной инфекции — „Гам-КОВИД-Вак“ — это его правильное название в соответствии с регистром. Торговая марка вакцины „Спутник V“, разработанной впервые в институте Гамалеи у нас, в Российской Федерации», — сказал специалист.

Лопушов отметил, что вакцина является не ослабленным вирусом, а представляет собой генную модификацию, что исключает инфекционное начало. После прививки заражение коронавирусом невозможно. Вакцинирование происходит в два этапа внутримышечно, перерыв между этапами — три недели.

В первую очередь вакцинацию проведут среди взрослого населения республики, находящегося в группе риска. 

КВ
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