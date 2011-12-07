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Преподаватели КФУ научат школьников Елабуги конструировать роботов

Елабужский институт КФУ выбран первой в Татарстане площадкой центра дополнительного образования.

Преподаватели Елабужского института Казанского университета научат елабужских школьников программировать квадрокоптеры и конструировать роботов, сообщает пресс-служба КФУ.

Занятия будут проводиться бесплатно. Уроки пройдут в средней школе № 5 г.Елабуги и в здании инженерно-технологического факультета Елабужского института КФУ. 

Елабужский институт КФУ выбран первой в Татарстане площадкой центра дополнительного образования. Открытие новой площадки осуществлено в рамках  федерального проекта «Успех каждого ребенка» масштабного национального проекта «Образование».

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