Путешественник Сергей Наконечный: Клык волка и мамин оберег помогают мне в дороге

Веломарафон стартовал 1 августа. Он проходит в рамках экологического проекта Baikal EcoBike при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ.

Сергей путешествует на электровелосипеде нового поколения. Главная цель проекта — обратить внимание общественности на этот экологический вид транспорта, на возможности, которые он открывает для развития внутреннего самодеятельного туризма, стимулирования здорового образа жизни.

В каждом регионе путешественник встречается с представителями местных отделений Торгово-промышленной палаты РФ. Об интересном опыте регионов и перспективных проектах в сфере экологического туризма, бизнеса, новых технологий, о которых Сергей узнал во время велопробега, он расскажет в Москве, в Торгово-промышленной палате РФ.

— Сергей, как возникла идея этого велопробега?

— Я путешествую давно. В 2018 году проехал автостопом из Сибири в Санкт-Петербург. Такой подарок сделал себе на 30-летие. В прошлом году во время велопробега Владикавказ — Стамбул мне предложили провести велопробег по нескольким странам Европы. Но я решил проехать по России. Этот маршрут значительно протяженнее, сложнее и интереснее. Идею поддержал председатель Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Иванович Соболь, за что ему большое спасибо. Подготовка к велопробегу заняла полгода.

— На чем путешествуете?

— Это электровелосипед канадского производства. В России, к сожалению, электровелосипеды не так распространены, и было бы хорошо наладить их выпуск у нас, чтобы они были доступны всем.

В отличие от мопеда на нем надо крутить педали. Просто есть несколько режимов, которые позволяют регулировать нагрузку в зависимости от рельефа местности, физической подготовки велосипедиста. Это очень удобно. Я не спортсмен, не велосипедист, но ежедневно проезжаю не менее 150 километров. Личный рекорд — 245 километров за день.

— Как и где вы заряжаете электровелосипед?

— Для полной зарядки требуется три часа. Ее хватает примерно на 70 километров пути. Заряжаю там, где это возможно: на заправках, в шиномонтаже, гостиницах…

На самом деле — это проблема. На российских дорогах нет ни одной специализированной точки, где можно было бы зарядить электротранспорт, нет нейтральной розетки. А в Европе существуют специальные трассы для такого транспорта.

— Велосипед тяжелый?

— Примерно 22 килограмма. И в этом его преимущество. Обычные велосипеды весят около 8 килограммов, и нередко воздушным потоком от проезжающих машин их выкидывает на трассу. А такой велосипед сбить ветром сложно. Техника надежная. Конечно, в дороге неизбежны поломки. Приходится ремонтировать, что-то заменять. Например, ручки у моего велосипеда из Новосибирска, педали из Кургана, какие-то детали из Омска… Получается — велосипед «Дружба»! Я очень бережно к нему отношусь, как к другу. Во время остановок сначала чищу, привожу в порядок его, а потом уже себя.

— На руле у вас прикреплен клык. Это талисман на удачу?

— Да, это клык волка, мне его подарили. Это мой талисман. И еще у меня есть оберег от моей мамы. И они реально помогают! В пути были разные форс-мажорные ситуации, были падения, но, к счастью, все заканчивалось нормально, без травм.

— С погодой повезло?

— Было много дождей. Когда выехал из Башкирии в Татарстан, почувствовал, что осень вступила в свои права по-настоящему. Сначала ветер дул в спину, ехать было легко. Потом стало происходить нечто непонятное — стали пробиваться колеса, одно за другим. Я поменял 6 колес! Гостиницы закрыты. Или нет свободных мест. Остался ночью на трассе с пробитым колесом. Спасла светоотражающая жилетка — меня заметили, подобрали, подвезли. Дорога до Казани довела меня до предела. Но здесь я впервые за все время путешествия выспался!

В Казани был по делам в 2016 году, город тогда посмотреть не успел. Сейчас увидел и поразился его красоте. С удовольствием задержался бы здесь на неделю, чтобы познакомиться со всеми достопримечательностями, но из графика выбиваться нельзя. Обязательно вернусь сюда вместе с женой.

— Сергей, что вы можете посоветовать тем, кто захочет отправиться в самостоятельное путешествие на велосипеде?

— Надо быть готовым к тому, что вас начнут отговаривать. Скептически настроенные родственники, друзья, знакомые будут говорить: «Ну куда ты собрался? Зачем? Это опасно! Волки, медведи съедят. Недобрые люди ограбят…». Не слушайте такие речи. Настраивайтесь на лучшее.

Понятно, что перед длительным путешествием необходимо продумать маршрут, провести тестовые поездки, чтобы понять, как будете чувствовать себя в дороге.

Не набирайте много вещей. Я, например, думал, что взял с собой только самое необходимое. Но проехав несколько сотен километров, понял, что у меня много лишнего груза, и около 15 килограммов вещей отправил домой. Ехать стало намного легче.

Позаботьтесь о своей безопасности. Самое главное, чтобы велосипедист был заметен издалека. Многие ДТП происходят из-за того, что велосипедиста просто не видно на трассе, поэтому обязательно установите на велосипеде светоотражатели, наденьте светоотражательную жилетку.