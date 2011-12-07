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Элвин Грей и Инзиля Фатхутдинова официально поженились

Музыкант записал новый трек, посвященный свадьбе.

Известный татарский и башкирский певец Элвин Грей женился на своей избраннице — Инзилей Фатхутдиновой из Ижевска. Об этом Элвин Грей сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Также музыкант записал новый трек, в котором признается в любви к избраннице и просит ее выйти за него замуж.

«Трек, выпущенный специально к нашему дню, доступен на всех музыкальных площадках», — написал он в своем Instagram. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что репер Моргенштерн женился на своей девушке Диларе.

КВ
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