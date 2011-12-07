Кондратьев: Мы постарались сделать выборы максимально открытыми, это самый короткий путь к легитимности

В России и Татарстане частности стартовали выборы в Государственную думу восьмого созыва. В республике правом голоса обладает 2,9 млн человек, для этого открыто 2,8 тыс. участков. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сказал глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Не могу не сказать спасибо нашим ведомствам, которые обеспечивают общественный порядок на этих выборах, МВД, также Роспостребнадзору, министерствам здравоохранения и образования, все сегодня в полной боевой готовности и понимают, что от работы каждого зависит общий итог избирательной кампании. Мы постарались взглянуть на многие вещи по-новому и сделать выборы максимально открытыми, потому что мы убеждены, что открытость — это самый короткий путь к легитимности выборов», — сказал спикер.

Он добавил, что открывшиеся избирательные участки в учебных учреждениях никак не повлияют и на учебный процесс.

Напомним, что выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября.