Проголосовал на выборах? Сходи бесплатно в музей, прокатись на трамвае и купи гречку!

Избирательный браслет - «вездеход»

Начнем с того, что каждый избиратель Казани после выполнения процедуры голосования получит специальный браслет «Я проголосовал! /Мин тавыш бирдем!» Браслет дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте все три дня — с 17 по 19 сентября. Одновременно он станет входным билетом во все государственные музеи Казани и на любое из запланированных мероприятий в рамках программы.

Ярмарки с социальными ценами

Рядом с избирательными участками, где состоится голосование, организуют традиционные для таких дней ярмарки. На них по закупочным ценам можно будет приобрести такие продукты, как гречневая крупа, макаронные изделия, сахар, подсолнечное масло, а также бытовую химию.

Праздник придет и во дворы

С 16 по 18 сентября районные администрации совместно с учреждениями культуры проведут праздники в 40 дворах с зонами активностей для детей и концертными программами.

Почувствуй себя пожарным!

В пятницу, 17 сентября, в парке «Калейдоскоп» пройдет выставка техники МЧС. Увидеть пожарные, спасательные машины и осмотреть их устройство особенно интересно будет детям.

В кино — на колесах

Вечером того же пятничного дня, 17 сентября, для киноманов на колесах у центра семьи «Казан» организуют автокинотеатр. Начало сеансов — в 19.00 и 21.00. Заезд на парковку центра и бесплатная стоянка там — по предъявлению браслета. Напомним, парковка рассчитана на 200 автомобилей.

Спорт — всем голова

Субботнее утро 18 сентября в Казани начнет «Кросс нации — 2021». На старт могут выйти все желающие, включая профессиональных спортсменов, ветеранов спорта, детей, студентов и людей с ограниченными возможностями. Участники пробегут три дистанции на 1000, 2000 и 3000 метров. Трасса пройдет по набережной реки Казанки и территории экстрим-парка «Урам». Старт в 9.00.

Даешь вторую пешеходную улицу Казани!

Во второй половине дня 18 сентября с 15.00 до 22.00 на улице Профсоюзной пройдет фестиваль для креативной молодежи. Впервые на время проведения фестиваля участок от ул. Астрономической до ул. Чернышевского станет пешеходным. Казанцев ждет лекторий, мастер-класс по созданию модной одежды, дэнс-баттлы, граффити-фестиваль, грин-маркет, теннисный турнир, обмен книгами и виниловыми пластинками, спектакль «Вечеринка» от фонда «Живой город», работа фуд-кортов и модных корнеров, а также музыкальный фестиваль, на котором выступят диджеи, группы СБПЧ и «Хлеб».

В этот же день, 18 сентября, с 17.00 до 19.00 около часов на ул. Баумана пройдут съемки ток-шоу «Вечерний город» с участием ведущих популярной радиостанции, состоится выступление музыкального коллектива.

Завершится субботняя программа 18 сентября ретровечером в парке «Крылья Советов».

Где можно вкусно покушать

В выходные, 18 и 19 сентября, на площади перед Дворцом земледельцев пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», где будет представлена кухня народов, проживающих в нашей республике. Кстати, по браслетам казанцы смогут получить скидку на продукцию или приятные бонусы от предприятий-участников мероприятия. Более подробно читайте на стр. 3.

19 сентября в 11.00 в парке поселка Дербышки по ул. Мира состоится большой семейный праздник детства. В парке Урицкого также пройдет семейный фестиваль с участием мам, пап и их детей. Кроме того, участники Казанского молодежного театра на Булаке представят здесь спектакль по мотивам произведения Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца».

Что будет на самой ударной площадке?

А самой мощной по насыщенности программы станет площадка около стадиона «Ак Барс Арена». Здесь в заключительный день голосования, 19 сентября, с 14.00 до 22.00 развернется большой праздник, входом на который послужит тот самый браслет «Я проголосовал!»

Зрителей будут ждать тематические пространства для молодежи и площадка для избирателей старшего возраста «Жизнелюб», спортивные площадки, «Литературный дворик».

Свои презентации проведут здесь детские спортшколы Казани. Причем ребенок сможет сразу попробовать свои силы и оценить их в выбранном виде спорта.

Все желающие, в том числе и взрослые, тоже смогут проверить свои физические возможности. Для этого будет организована площадка для сдачи норм ГТО.

Для старшего поколения организаторы проекта «Жизнелюб» представят презентации всех 13 направлений его творческой активности. Это садоводство и пение, танцы, здоровый образ жизни и многое другое — все то, что помогает сохранять творческое и физическое долголетие.

На «Литературном дворике» состоятся творческие встречи с татарстанскими и российскими писателями.

В течение всего дня здесь будут работать фуд-корты, представляющие кухню народов мира.

А заключительным аккордом и кульминацией программы станет концерт, на котором выступят звезды России и Татарстана Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы «Ума Турман», Filatov & Karas, рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов.

Завершением вечера последнего выборного дня станет праздничный салют.

Все три дня выборов правоохранительные органы будут нести дежурство в усиленном режиме, казанцев и гостей просят соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, вход на места проведения массовых мероприятий будет осуществляться через металлодетекторы.

С полной программой запланированных в дни выборов мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте и в социальных сетях мэрии Казани.