С момента начала голосования в Татарстане нарушений на избирательных участках не обнаружено

В Татарстане с момента старта голосования на выборах в Госдуму существенных нарушений на избирательных участках не обнаружено. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сообщил региональный координатор Ассоциации Некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» в РТ Рафаэль Фахрутдинов.

«С того момента, как началось голосование в Татарстане, существенных нарушений, которые бы влияли на ход голосования и на волеизъявление граждан, не обнаружено. Есть сообщения о некоторых незначительных нарушениях, как, например, на одном из участков было сообщение о том, что участковая избирательная комиссия открылась на 2-3 минуты позже назначенного времени. Хотя наблюдатели от Общественной палаты уже присутствовали на территории УИК начиная с 7:45», — сказал спикер.

Он добавил, что все поступающие сообщения в ситуационный центр оперативно проверяются, на сегодняшний момент каких-то подтвержденных существенных нарушений в Татарстане нет.

Напомним, что около 14 тыс. наблюдателей работают на избирательных участках в Татарстане, выборы в Государственную Думу РФ продлятся три дня — с 17 по 19 сентября.