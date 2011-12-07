Тимур Какохо рассказал, как велась подготовка наблюдателей на выборы в Госдуму

Наблюдатели в Татарстане приступили активно приступили к своей работе, находясь на избирательных участках они осуществляют мониторинг за избирательным процессом и присылают информацию в ситуационный центр. Всего в республике будет работать 14 тыс. наблюдателей. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре рассказал лектор корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Тимур Какохо.

«Многие наблюдатели не первый год этим занимаются, они прекрасно знают о своих правах и обязанностях, в этом году мы сделали упор больше на практическую плоскость. Мы рассматривали разные кейсы, которые происходили на избирательных участках, возможные нарушения, либо провокации, у нас были фото и видео материалы с предыдущих лет и таким образом путем практики мы доносили до наших наблюдателей, как необходимо вести себя в той или иной ситуации», — сказал спикер.

Он отметил, что если наблюдатель видит какую-то внештатную ситуацию, то ему надо достать свой мобильный телефон и зафиксировать происходящее на камеру.

Напомним, что около 14 тыс. наблюдателей работают на избирательных участках в Татарстане, выборы в Государственную Думу РФ продлятся три дня — с 17 по 19 сентября.