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В Челнах полиция заинтересовалась финансовой компанией Massmining

На сайте Центробанка появилась информация, что компания Massmining имеет признаки финансовой пирамиды. 

В Набережных Челнах полиция заинтересовалась финансовой компанией Massmining. На сайте Центрального банка России появилась информация, что компания, зарегистрированная в Набережных Челнах, имеет признаки финансовой пирамиды. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Так, от одного из вкладчиков компании поступило заявление, которое позже он забрал, объяснив тем, что Massmining вернула ему вложенные деньги. Сейчас в Челнах идут проверки. 

Ранее в «Казанские ведомости» сообщали, что в МВД по РТ от вкладчиков в «Финико» поступило свыше 2 тыс. заявлений.

КВ
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