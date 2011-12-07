В дни голосования Роспотребнадзор проверит избирательные участки на соблюдение антиковидных мер

Во время голосования на выборах республиканский Роспотребнадзор проведет проверку избирательных участок на предмет соблюдения антиковидных мер. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сказала замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Сегодня стартовали выборы, которые продлятся три дня. Нами была проведена предварительная проверка готовности избирательных участков до голосования. Мы проверили все участки в Татарстане на предмет безопасности. Необходимо отметить, что готовность — полная. На участках действительно созданы все условия, члены избирательных комиссий соблюдают масочный режим, носят индивидуальные щитки и везде стоят защитные экраны, а также есть антисептики и нанесены разметки», — сообщила спикер.

Она добавила, что Роспотребнадзор по РТ в дни голосования проведет проверку избирательных участков и их работа будет взята под контроль.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.