В Татарстане на избирательных участках будут работать около 14 тыс. наблюдателей 

Около 14 тыс. наблюдателей работают на избирательных участках в Татарстане. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«На участках работают наблюдатели. Порядка 14 тыс. наблюдателей зарегистрировалось, из них 3 тыс. от Общественной палаты Татарстана», — рассказал глава ЦИК РТ.

Кондратьев добавил, что голосования должны пройти качественно и открыто.

Напомним, что выборы в Государственную Думу РФ продлятся три дня- с 17 по 19 сентября.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане начали работу 2,8 тыс. участковых избирательных комиссий.