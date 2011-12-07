Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане на избирательных участках будут работать около 14 тыс. наблюдателей 

В России началось трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы РФ.

Около 14 тыс. наблюдателей работают на избирательных участках в Татарстане. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«На участках работают наблюдатели. Порядка 14 тыс. наблюдателей зарегистрировалось, из них 3 тыс. от Общественной палаты Татарстана», — рассказал глава ЦИК РТ.

Кондратьев добавил, что голосования должны пройти качественно и открыто.

Напомним, что выборы в Государственную Думу РФ продлятся три дня- с 17 по 19 сентября.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане начали работу 2,8 тыс. участковых избирательных комиссий.

КВ
Лента новостей