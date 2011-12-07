Игорь Левитин: Скоростная автодорога Москва – Казань будет строиться по новым технологиям

Скоростная автодорога Москва — Нижний Новгород — Казань будет строиться по новым технологиям. Об этом заявил журналистам после церемонии ввода в эксплуатацию трех участков федеральной трассы М7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов помощник Президента России Игорь Левитин.«Это будет с нуля построенная дорога, которая пройдет южнее существующей М7. Она будет строиться по новым технологиям. Пройдет по территориям, неохваченным трассой М7. Это новый выход из Москвы до Казани и дальше на Китай. Поэтому мы рады, что этот проект попал в перечень инфраструктурных проектов, которые согласовал Президент», — сказал собеседник журналистов.Скоростная трасса Москва – Казань станет дублером М7 и соединит Россию с Китаем.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проектирование трассы Москва — Нижний Новгород — Казань должно начаться в октябре. Дорога станет составной частью коридора «Европа — Западный Китай». Протяженность магистрали составит 729 км, проезд по ней будет платным. Председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах заявлял, что завершить строительство скоростной автодороги планируется в 2024 году.Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.