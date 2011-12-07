Татарстанские антимонопольщики консультировали в 10 районах РТ жителей и бизнесменов

Татарстанское УФАС с начала осени посетило с выездными консультациями 10 районов республики — Буинский, Нурлатский, Бавлинский, Ютазинский, Аксубаевский, Актанышский и Мензелинский, Новошешминчкий, Спасский и Алькеевский.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Специалисты антимонопольного органа выезжают все районы республики в течение года. Встречи предполагают прием граждан, открытый урок в школе, рабочие встречи с руководством района и посещение промышленных площадок и производств. «Свою эффективность выезды уже доказали — на приемы приходят как граждане, так и предприниматели, с вопросами, проблемами, предложениями», — говорится в сообщении.Не у всех есть возможность приехать в Казань, чтобы встретиться с представителем УФАС по РТ, а такие встречи позволяют сделать общение с гражданами и представителями бизнес-сообщества более доступным и продуктивным, отмечают антимонопольщики.До конца месяца у антимонопольного органа запланировано посещение Высокогорского (16 октября), Апастовского (18 октября), Лаишевского (23 октября) и Камско-Устьинского (25 октября) районов Республики Татарстан.Практика встреч с гражданами и предпринимателями в районах Татарстана реализуется антимонопольным органом на протяжении 7 лет.