«Тернистый путь» первого татарского режиссера Гумара Исмагилова

Фильм снят режиссером Леонидом Славиным по сценарию драматурга, публициста Рабита Батуллы. Съемки проходили в Казани, Крыму и в узбекском городе Андижане, где работал Гумар Исмагилов. Гумар Исмагилов (1907-1983) прожил большую, непростую жизнь. Этот человек оказал большое влияние на развитие татарского театра, но оказался незаслуженно забыт в Казани. Информацию о нем собирали в архивах Татарстана, Крыма, Узбекистана. И первыми зрителями картины стали сотрудники Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу, которые помогли разыскать в фондах документы, кадры кинохроники, фотографии, рассказывающие об истории татарского театра в 30-50-годы прошлого столетия. Как рассказал режиссер Леонид Славин, фильм «Тернистый путь» будет представлен в конкурсной программе Всероссийского кинофестиваля «Человек, познающий мир». Этот фестиваль посвящен укреплению межнационального единства народов России.Пройдет он с 6 по 10 ноября в Крыму, и приурочен к празднованию Дня народного единства. Подробности - в одном из ближайших номеров «Казанских ведомостей».