Учитель, о котором всегда помню

Анна Валентиновна Барычева преподает не только в школе, но и в центре развития детского творчества башкирского города Стерлитамака. Дети самого разного возраста приходят к ней на бесплатные занятия по прикладному декоративному творчеству. Для многих своих учеников, в том числе и для меня, Анна Валентиновна стала второй мамой. Наверное, потому, что к каждому из детей она умеет найти подход, никто у нее не остается на занятиях без внимания и не боится обратиться за помощью к учителю, который всегда с радостью и интересом объяснит, как делать швы или стежки.Сейчас я понимаю, что Анна Валентиновна учила нас творить. Приступая к работе, мы фантазировали, придумывали, а затем обсуждали свою идею с учителем. Каждый делал что-то свое: кто-то вышивал животных, кто-то цветы, некоторые делали игрушки из войлока. Анна Валентиновна всегда поддерживала любую нашу задумку и говорила, что так мы становимся самостоятельными художниками. Еще она никогда не забывала о наших родителях, бабушках и дедушках. Если кто-то сообщал, что скоро в его семье у кого-то день рождения, она предлагала сделать подарок собственными руками. Для такого повода у нее всегда были особые зарисовки для вышивки. В моей памяти навсегда остались наши новогодние чаепития. Мы приносили сладости, а учительница пекла свой фирменный торт «Муравейник», обильно посыпанный сверху шоколадом. Он был настолько вкусным, что пропадал со стола за считанные минуты! Никогда не забуду его вкус - вкус моего детства. За окном шел снег, а мы сидели в тесном уютном кругу и обсуждали, какие подарки собираемся сделать родным и друзьям, делились планами на будущий год. Так, помимо навыков в вышивании, Анна Валентиновна учила каждого быть внимательным слушателем и хорошим другом.Занятия в центре проходили обычно по воскресеньям рано утром. Конечно, иногда было трудно заставить себя встать в выходной, но я представляла, как интересно проведу новый день, и с радостью спешила к Анне Валентиновне. Она никогда не отменяла занятий, в свой единственный выходной всегда приходила к ученикам и учила нас мастерству рукоделия. Став взрослой, я поняла, этот человек искренне любит свою работу, полностью отдает себя детям, стараясь вырастить из них настоящих мастеров в непростом ремесле, где требуются терпение и усидчивость. Я очень рада тому, что училась у человека, наделенного добрым сердцем и огромной любовью к детям. Когда приезжаю на свою малую родину, стараюсь встретиться с Анной Валентиновной. Рассказываю ей об интересной студенческой жизни, о том, чем занимаюсь в свободное время. Учительница всегда внимательно слушает и искренне радуется моим успехам.