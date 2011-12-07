В РТ появился Единый центр кредитования для предпринимателей

Основная функция фонда - предоставление поручительства и гарантий тем предпринимателям, которые пытаются получить кредитные средства для своего бизнеса, но не могут этого сделать по причине отсутствия достаточного залогового обеспечения, которое требует банк. За время существования Гарантийный фонд РТ предоставил более 700 поручительств на сумму более 3 млрд рублей, что позволило предпринимателям получить кредиты и займы на сумму более 12 млрд рублей.- Предприниматель может рассчитывать на нашу поддержку в любой финансовой организации, функционирующей на территории республики, включая якорные банки, - пояснил Темиргалиев. - Также мы сотрудничаем с лизинговыми компаниями и институтами развития, такими как Фонд поддержки предпринимательства.Ставка вознаграждения за поручительство в Гарантийном фонде составляет от 0,75% до 1,5% годовых. Максимальная сумма гарантии - 30 млн рублей, при этом она не может превышать 50% от суммы кредита.- Говоря простым языком, если вы как предприниматель хотите получить кредит на пополнение оборотных средств на сумму 10 миллионов рублей, то можете рассчитывать на нашу гарантию на сумму 5 миллионов, - объяснил Тимур Темиргалиев.Также при Гарантийном фонде РТ в сентябре начал работу Единый центр кредитования, который выдает кредиты предпринимателям под 6,5% годовых. Если предприниматель пытается получить инвестиционный кредит, то он может рассчитывать на максимальную сумму 400 млн рублей. Максимальная сумма кредита на пополнение оборотных средств составляет 100 млн рублей. Представители малого и среднего бизнеса также могут рассчитывать на сопровождение Единого центра кредитования в оформлении заявок на кредиты.