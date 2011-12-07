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Погоня татарстанца за уткой окончилась трагедией

Мужчина выбежал на тонкий лед Волги.
В пятницу утром у Старого Аракчино утонул мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. По предварительной версии, двое граждан увидели на Волге утку. Они погнались за птицей по неокрепшему льду, и при попытке ее поймать оказались в воде. Один из «охотников» утонул, второму удалось спастись. Толщина льда в момент инцидента была не более 3 см.
КВ
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