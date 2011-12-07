В Елабуге будет построен новый детский сад

В исторической части Елабуги запланировано строительство здания детского сада, сообщает ИА «Татар-информ». Дошкольное учреждение рассчитано на 220 ребят. Его строительство запланировано на 2020 год. Отметим, что многие годы новые детские сады в исторической части города не открывались.