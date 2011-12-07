Данила Новиков из Мензелинска покорил сердце Дианы Арбениной

Все члены звездного жюри остались в восторге от его выступлений. А среди поклонников юного певца появились не только соотечественники, но и жители Польши, Украины и даже Англии. «КВ» побеседовали с Данилом и узнали, чем живет начинающий артист.

- Данил, как ты готовился к проекту и как проходили съемки?

- Готовился дома с бабушкой. Потом нам назначили два прослушивания. Выступление прошло успешно, в начале августа бабушке на телефон пришло СМС-сообщение о том, что я прошел на отборочный тур. Мы отправились в Москву. Там сразу подружились с участниками и поехали на репетицию в «Главкино». Я ходил по павильонам, читал названия студий. И наконец нашел дверь с надписью «Ты супер!». Мы долго ждали. А когда нас впустили, испытал невероятные эмоции. Очень понравилось на съемках, особенно первого тура.

Когда ждали результаты, все очень волновались. И вот жюри оглашает имена победителей, в их числе и я. От радости даже поднял на руки певицу Елку, когда побежал обниматься. На втором туре волновался еще больше, думая, что выберут других ребят. Но я опять прошел. Намекая на мое выступление, Диана Арбенина потом сказала, что не так часто танцует на столе. Самым ярким событием проекта стал приезд в Москву моих любимых дядей, Антона и Вадима. И совместное исполнение песни с Анной Плетневой. Мне очень понравилось петь дуэтом. Певица подарила мне кофту и свои альбомы. Приятно вдвойне. Каждый день на проекте был неповторим.

- Во время финала случился форс-мажор - отключилась музыка. Тебе пришлось выступать несколько раз. Что чувствовал в тот момент и как справился со стрессом?

- Жюри посоветовало не переживать. Через пару секунд музыка возобновилась, и я с первых нот попал в такт. Было сложно, ведь песню поставили не с начала. Позже мне сказали, что для перезаписи нужно выйти на сцену еще раз. Так мне пришлось петь в финале два раза и испытать легкий мандраж. Но когда ворота на сцену открылись, взял себя в руки.

- В первом туре ты пел песню «Марина», во втором - «Держи», а в финале - «В краю магнолий». Сам выбирал песни?

- С песней «Держи» связана интересная история. Когда я ездил к дяде в Сызрань, то всю дорогу слушал ее и выучил. А когда вернулся в Москву, спел преподавателям по вокалу. Они сказали, что зал будет в восторге, и дали добро. Финальную песню «В краю магнолий» тоже выбрал сам и не ошибся. Она всем понравилась. Исполнение далось легко. Ведь я шел на сцену, чтобы порадовать публику.

- Жюри оценило твои выступления. А какие наставления звезд запомнились больше всего?

- Один момент за кулисами запомнился. Перед съемкой полуфинала я пошел в костюмерную, где встретил Диану Арбенину. В это время сзади подошел Алексей Воробьев и обнял нас. Было волнительно и весело. Диана пожелала мне зажечь публику и очень подбодрила. Наставлений про музыку не было. Оба пожелали, чтобы я шел только вперед.

- А когда ты понял, что будешь артистом?

- Скорее это поняла моя бабушка. (Смеется.) В начальных классах мы с девочкой пели песню на празднике. После концерта учитель музыки подошла к бабушке и сказала, что у меня есть слух. Меня отдали в музыкальную школу по классу вокала и баяна. В итоге уже четыре года я занимаюсь музыкой. Еще люблю читать стихи. В 2018 году на фестивале «Добрая волна» под руководством Игоря Крутого занял первое место со стихотворением «Счастье» Ларисы Рубальской.

- Чем занимаешься в свободное время?

- Люблю помогать бабушке. У нас дома козочки, с ними занимаюсь. А вечером перед сном могу поиграть либо на компьютере, либо в телефоне.

- Как отнеслись к твоему участию в конкурсе «Ты супер!» жители Мензелинска и одноклассники?

- Я просил классную руководительницу не рассказывать одноклассникам о проекте, это было условие контракта. Но когда вернулся в Мензелинск, директор школы Ольга Владимировна Ильина встретила меня и поздравила на школьной линейке. Тогда дети и узнали. Одноклассники отнеслись к моей победе очень тепло. Даже писали комментарии под видео с моими выступлениями. Самый смешной: «Завидуйте молча, я с ним на физике сижу». Жители города тоже встретили очень радушно. Моя популярность после проекта действительно возросла. Это видно по статистике в социальных сетях.

- Какие у победителя планы на будущее?

- В мае 2021 года поеду в Москву на съемки фильма «Беспризорники» Александра Миронова. Фильм будет про детей военных лет. Меня позвали сниматься во время проекта. Миронов приехал к нам на съемки и отобрал несколько детей. После школы планирую поступить в театральное училище, скорее всего, в Казани. А лет через 10 собираюсь стать полноценным артистом. Мечтаю помогать одаренным детям так же, как Игорь Крутой.

Беседовала Ксения ГАВРИЛОВА

«КВ» поздравляют Данила с успешным выступлением и участием в финале. Желаем и дальше идти только вперед!