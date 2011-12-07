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Нурлатская больница получила поддержку от депутата Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова передала Нурлатской центральной районной больнице денежные средства, которые будут направлены на обеспечения врачей транспортом.

Деньги пойдут на приобретение бензина, горюче-смазочных материалов для автомашин, чтобы оперативно доставлять пациентов в больницу и оказывать им своевременную медицинскую помощь.

Всем очевидно, что дополнительный транспорт для медиков сейчас очень необходим. Особенно в нем нуждаются врачи, работающие в районах и частном секторе, где без машины до пациента добираться довольно долго.

Главный врач Нурлатской центральной районной больницы Айдар Сагдеев искренне поблагодарил Ольгу Павлову и всех благотворителей, волонтеров, которые помогают в доставке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты татарстанцам, а также взаимодействуют с врачами и фельдшерами по оказанию всевозможной помощи. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

КВ
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