Нурлатская больница получила поддержку от депутата Госдумы РФ

Деньги пойдут на приобретение бензина, горюче-смазочных материалов для автомашин, чтобы оперативно доставлять пациентов в больницу и оказывать им своевременную медицинскую помощь.

Всем очевидно, что дополнительный транспорт для медиков сейчас очень необходим. Особенно в нем нуждаются врачи, работающие в районах и частном секторе, где без машины до пациента добираться довольно долго.

Главный врач Нурлатской центральной районной больницы Айдар Сагдеев искренне поблагодарил Ольгу Павлову и всех благотворителей, волонтеров, которые помогают в доставке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты татарстанцам, а также взаимодействуют с врачами и фельдшерами по оказанию всевозможной помощи. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».