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Прокуратура ведет проверку по факту отравления газом детей в Казани

Дети отравились угарным газом в квартире.

Прокуратурой была инициирована проверка по факту отравления угарным газом в Казани двоих маленьких детей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Вчера вечером в многоквартирном доме на улице Липатова в Казани двое мальчиков были госпитализированы после отравления угарным газом.

Правоохранители проверят соблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Кроме того, сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку работы УК, обслуживающего дом.

КВ
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