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«ШАЯН ТВ» отмечает свое двухлетие

12 ноября 2018 года начал свое вещание «ШАЯН ТВ».

Эта скромная, на первый взгляд, дата имеет важное значение для сотрудников и руководства телеканала. Ведь за эти два года была проведена серьезная работа. Одновременно с открытием канала состоялся запуск сайта shayantv.ru, который обеспечивает онлайн-вещание. Интернет-трансляции доступны зрителям «ШАЯН ТВ» из любой точки мира, в любое время суток. Суммарная аудитория зрителей телеканала насчитывает свыше 14,6 млн человек.

Главные герои «ШАЯН ТВ» - задорный и непоседливый мальчик Шаян и его друзья: примерная девочка Биби, котенок Мияу и электронная игрушка-собака Робот Маэмай. Коллектив канала стремится соответствовать модным тенденциям, внимательно следит за современными веяниями. Основная цель коллектива - оставаться всегда интересным для младшего поколения.

Предлагаемый «ШАЯН ТВ» ассортимент программ включает в себя более 20 образовательных и развивающих передач, игровые шоу и викторины собственного производства. Отдельное место в сетке вещания отводится дублированному контенту. На татарский язык переведено примерно 7 тыс. документальных фильмов, сериалов и мультипликационных лент для детей.

«ШАЯН ТВ» регулярно организует телевизионные конкурсы и фестивали детского творчества, транслируемые в эфире канала. Особенно выделяются среди прочих конкурс детской песни «Балачак җыры» и музыкальный фестиваль «Сәйлән».

В основе конкурса «Балачак җыры» лежит идея популяризации татарской музыки и расширения имеющегося репертуара вокальной музыки на родном языке. По итогам соревнования было отобрано 5 лучших песен, для которых были сделаны аранжировки. Затем снимались клипы, их в скором времени можно будет увидеть в эфире телеканала.

Фестиваль «Сәйлән» - своеобразная визитная карточка «ШАЯН ТВ». Второй сезон празднества, прошедший в нынешнем году, снова вызвал повышенный интерес у тысяч татарстанских детей. А 12 ноября состоялась телевизионная трансляция гала-концерта фестиваля, ставшая уже традиционной.

Стоит отметить, что молодой телеканал успел добиться впечатляющих успехов. А также смог зарекомендовать себя не только в республике, но и на федеральном уровне. Так, в 2019 году «ШАЯН ТВ» одержал победу в номинации «Открытие года» на ежегодной национальной детской премии «Главные герои». А уже в 2020 году режиссер программы «Бергәләп өйрәник» Гульназ Газиззянова пробилась в финал конкурса «ТЭФИ-KIDS» и представила канал в номинации «Режиссер телевизионной программы для детей».

КВ
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