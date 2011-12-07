В Казани проходит V Международный фестиваль «Кутуй-фест»

В вечере приняли участии Алексей Остудин, Нури Бурнаш, Айрат Бик-Булатов и другие известные казанские поэты. Звучали стихи Рустема Кутуя, и еще двух поэтов, недавно ушедших из жизни, Сергея Малышева и Розы Кожевниковой, которые в этом году отметили бы 70-летний юбилей. Также почтили память инициатора и организатора «Кутуй-феста» — литературоведа, заслуженного работника культуры РТ Маргариты Небольсиной, скончавшейся в январе 2020 года.

По традиции в рамках фестиваля проходит Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития русскоязычной литературы в контексте национальных литератур».

Научный форум проходит на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации формат конференции смешанный — для казанских участников — оффлайн, для участников из других городов, регионов и стран — онлайн.

В этом году главной темой обсуждения ученых, литературоведов, писателей, художников стало творчество Рустема Кутуя и писателя, переводчика, мыслителя Равиля Бухараева. В центре внимания — сложности переводов, проблемы книг для детей и юношества и другие актуальные вопросы современной литературной жизни. Об этом рассказала член оргкомитета фестиваля — член Союза писателей РТ Альфия Галимуллина.