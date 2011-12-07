В Казани у осужденного изъяли авто за долги по кредитам

В Казани у осужденного должника изъяли автомобиль, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

По информации ведомства, долг мужчины перед кредитной организацией, налоговой и по алиментам превысил 1 млн рублей.

На данный момент должник пребывает в колонии, однако это не освобождает его от долговых обязательств.

Авто передали в залог кредитной организации. Средство вырученные за продажу транспортного средства пойдут в счет погашения кредита. Также аресту подлежит второй автомобиль осужденного, за счет которого погасят оставшиеся долги по алиментам и налогам.