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В Казанском кремле можно будет увидеть волос из бороды Пророка Мухаммеда

20 ноября в Музее исламской культуры Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоятся церемония открытия выставки «Татары Сибири: реликвии и коллекции».

На необычной экспозиции, подготовленной музеями Тюменской области, можно будет увидеть традиционные костюм, ювелирные украшения сибирских татар, исторические документы, рассказывающие об этнических особенностях татар Тюменской области. Также будут представлены рукописи и печатные книги конца ХVII — начала XX веков на арабском, персидском, османском и старо-татарском языках. Экспозицию дополнят материалы из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль» — офорты гравера Емельяна Корнеева, созданные в 1808 году. На них художник отобразил своеобразие типажей сибирских татар.

Главный экспонат выставки — волос из бороды Пророка Мухаммеда. Эта мусульманская реликвия хранится в Тюменском музее. Об этом сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».

 

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