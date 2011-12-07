В Казанском кремле можно будет увидеть волос из бороды Пророка Мухаммеда

На необычной экспозиции, подготовленной музеями Тюменской области, можно будет увидеть традиционные костюм, ювелирные украшения сибирских татар, исторические документы, рассказывающие об этнических особенностях татар Тюменской области. Также будут представлены рукописи и печатные книги конца ХVII — начала XX веков на арабском, персидском, османском и старо-татарском языках. Экспозицию дополнят материалы из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль» — офорты гравера Емельяна Корнеева, созданные в 1808 году. На них художник отобразил своеобразие типажей сибирских татар.

Главный экспонат выставки — волос из бороды Пророка Мухаммеда. Эта мусульманская реликвия хранится в Тюменском музее. Об этом сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».