Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане огласят победителей Независимой литературной премии «Глаголица»

Призовой фонд проекта в 2020 году составил более 1,5 млн. рублей.

Уже в эту пятницу, 20 ноября, завершается VII сезон Независимой литературной премии «Глаголица». В этот день на сцене театра кукол «Экият» будут оглашены имена победителей – талантливых молодых писателей.

По сообщению организаторов, призовой фонд проекта в 2020 году составил более 1,5 млн. рублей. Работы жюри будут принимать на русском и татарском языках. Пока с финалистами проводятся мастер-классы и занятия известными авторами со всей страны.

Также творческие встречи с писателями и членами жюри Премии «Глаголица» могут посетить казанцы с 17 по 19 ноября. Они будут проходить в музее им. А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина. 

КВ
Лента новостей