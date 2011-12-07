В Татарстане огласят победителей Независимой литературной премии «Глаголица»

Уже в эту пятницу, 20 ноября, завершается VII сезон Независимой литературной премии «Глаголица». В этот день на сцене театра кукол «Экият» будут оглашены имена победителей – талантливых молодых писателей.

По сообщению организаторов, призовой фонд проекта в 2020 году составил более 1,5 млн. рублей. Работы жюри будут принимать на русском и татарском языках. Пока с финалистами проводятся мастер-классы и занятия известными авторами со всей страны.

Также творческие встречи с писателями и членами жюри Премии «Глаголица» могут посетить казанцы с 17 по 19 ноября. Они будут проходить в музее им. А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина.