На новогодние каникулы в Казани подготовлены свыше 60 праздничных площадок

25 декабря в парке Горького состоится праздник по случаю открытия главной елки Вахитовского района. Все новогодние дни и весь зимний сезон здесь будут проводиться развлекательные программы и зимние забавы. С 21 до 24 декабря в Казани пройдет череда открытий районных елок. В дни каникул во многих культурных учреждениях города состоятся более 150 праздничных, культурных мероприятий, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.