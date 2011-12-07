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На новогодние каникулы в Казани подготовлены свыше 60 праздничных площадок

На новогодние каникулы в Казани подготовлены свыше 60 праздничных площадок
25 декабря в парке Горького состоится праздник по случаю открытия главной елки Вахитовского района. Все новогодние дни и весь зимний сезон здесь будут проводиться развлекательные программы и зимние забавы. С 21 до 24 декабря в Казани пройдет череда открытий районных елок. В дни каникул во многих культурных учреждениях города состоятся более 150 праздничных, культурных мероприятий, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
КВ
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