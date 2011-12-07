На улице Баумана будет организована новогодняя ярмарочная площадка

С 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года в Казани состоится КышДаКар-фест, который переводится с татарского языка как зима и снег-фест. В рамках мероприятия будут организованы две новогодние ярмарочные площадки на пешеходных улицах Петербургская и Баумана. Помимо прочего, на ярмарках свою продукцию представят татарстанские фермеры: сыры, хлеб домашней выпечки, молоко, сливочное масло, кызылык, вяленую конину и другие деликатесы, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.