Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На улице Баумана будет организована новогодняя ярмарочная площадка

На улице Баумана будет организована новогодняя ярмарочная площадка
С 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года в Казани состоится КышДаКар-фест, который переводится с татарского языка как зима и снег-фест. В рамках мероприятия будут организованы две новогодние ярмарочные площадки на пешеходных улицах Петербургская и Баумана. Помимо прочего, на ярмарках свою продукцию представят татарстанские фермеры: сыры, хлеб домашней выпечки, молоко, сливочное масло, кызылык, вяленую конину и другие деликатесы, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
КВ
Лента новостей