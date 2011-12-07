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В Ледовом городке будут показывать мультфильмы и поить горячим чаем

В Ледовом городке будут показывать мультфильмы и поить горячим чаем
27 декабря в Казани планируется открытие Ледового городка. На ней построены 4 горки для детей разного возраста, а также для взрослых. В городке оборудована комната для обогрева, где можно будет согреться горячим чаем, закусить пирожками, а дети могут посмотреть мультфильмы, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
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