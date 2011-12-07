В Ледовом городке будут показывать мультфильмы и поить горячим чаем

27 декабря в Казани планируется открытие Ледового городка. На ней построены 4 горки для детей разного возраста, а также для взрослых. В городке оборудована комната для обогрева, где можно будет согреться горячим чаем, закусить пирожками, а дети могут посмотреть мультфильмы, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.