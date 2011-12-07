В МФЦ Татарстана работает более тысячи окон приема граждан

Сеть многофункциональных центров (МФЦ) в Республике Татарстан включает 1 042 окна приема граждан — 750 окон в городских и районных МФЦ и 292 окна в сельских поселениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.«На сегодняшний день в Республике Татарстан создана широкая сеть офисов МФЦ, которые функционируют в каждом муниципальном районе и городском округе Республики Татарстан, а также в сельских поселениях с населением свыше 1 тыс. человек», — сообщили в министерстве.Каждое окно ежегодно обсуживает 5 тыс. татарстанцев. Сеть МФЦ республики включает 57 центров «Мои документы», три центра оказания услуг и 281 территориально-обособленное структурное подразделение (ТОСП) МФЦ в сельских поселениях. Сегодня в одном таком центре можно получить более 150 видов наиболее популярных государственных, муниципальных и негосударственных услуг, в том числе услуги Росреестра, налоговой службы, МВД, Пенсионного фонда, ЗАГСа, ГИБДД и другие.