В Зеленодольске состоялось открытие лыжной базы

В субботу в Зеленодольске открылась новая модульная лыжная база, пишет «Зеленодольская правда». Вместе со зданием базы заработала освещенная 3 км лыжная трасса. Строительство объекта велось с июля этого года и обошлось в 12 млн рублей. Площадь базы составляет 155 кв. метров, на которых разместились душевые, тренерская, пункт проката со 100 комплектами лыж. В планах строительство аналогичного объекта в поселке Васильево.