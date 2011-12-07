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В Зеленодольске состоялось открытие лыжной базы

Объект открыт на майдане в микрорайоне Мирный.
В субботу в Зеленодольске открылась новая модульная лыжная база, пишет «Зеленодольская правда». Вместе со зданием базы заработала освещенная 3 км лыжная трасса. Строительство объекта велось с июля этого года и обошлось в 12 млн рублей. Площадь базы составляет 155 кв. метров, на которых разместились душевые, тренерская, пункт проката со 100 комплектами лыж. В планах строительство аналогичного объекта в поселке Васильево.
КВ
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