К строительству трассы М12 привлекут около 80 тыс. человек

В строительство трассы М12 будут вовлечены 80 тыс. человек, еще 5 тыс. рабочих мест появятся на этапе эксплуатации автодороги. Об этом заявил зампредседателя правления по инвестициям и стратегическому планированию госкомпании «Автодор» Георгий Чичерин, пишет «Российская газета».

Предполагается, что макроэкономический эффект от скоростной дороги «Москва – Казань» составит 2,4 трлн рублей. Чичерин считает, что подобные показатели возможно достигнуть благодаря объединению в зоне 8-часовой доступности субъектов Федерации, продукция которых тяготеет к перевозкам автотранспортом.

Строительство дороги сократит время в пути между регионами (Московская, Владимирская, Нижегородская области, республики Чувашия и Татарстан) в два раза уже в первый год эксплуатации. Привлечение внутреннего грузопотока составит до 70 млн тонн.

Напомним, строительство М12 станет частью международного транспортного потока «Европа – Западный Китай».