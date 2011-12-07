Минниханов исполнит новогодние желания четырех детей из Татарстана

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в добровольческой новогодней акции «Елка желаний». Руководитель республики исполнит желания четырех юных татарстанцев, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов подарит 13-летнему Арслану синтезатор, 14-летней Адели — планшет, 15-летнему Роману — спортивную сумку для хоккея и 7-летнему Егору — большую машинку «Молнии Маккуина».

Помимо президента РТ в акции приняли участие главы муниципалитетов, которые исполнят новогоднюю мечту 60 детей.

Принять участие в акции может любой желающий. На сайте проекта елкажеланий.рф размещены новогодние мечты российских детей.

«Обязательное условие участия — желание должно быть исполнено до 28 февраля 2021 года», — пояснили в пресс-службе главы РТ.

Организатором акции выступает благотворительный проект «Мечтай со мной». Участие в ней принял президент РФ Владимир Путин. Он исполнит желания 10-летнего Александра из Тульской области — обнять настоящую панду и 9-летнего Дмитрия из Челябинской области — побывать на Красной площади, покататься на коньках и посмотреть, где работает президент.