Что готовили на новогодний стол в Советском Союзе в год Водного Кабана

В дефиците тогда в Советском Союзе были почти все мясные продукты и мясо, гречка, хорошие конфеты, торты, чай, кофе и много чего еще. Время от времени с полок сметали соль, крупу, мыло. В винные магазины выстраивались очереди. В таких условиях простые жители СССР готовиться к празднованию Нового года начинали заранее, стараясь достать более-менее приличные угощения. - В те годы на предприятиях было принято организованно закупать продуктовые наборы для работников - так называемые заказы, - рассказывает Елена Костюшкина. - Обычный набор - это палка копченой колбасы, банка тушенки, рыбные консервы (чаще всего шпроты), коробка шоколадных конфет (например, «Птичье молоко»), пачка индийского чая, банка индийского растворимого кофе, банка сгущенного молока. Удачей было, если кто-то из знакомых ехал в Москву, заказывали ему список дефицитных продуктов. Либо сами отправлялись в столицу за колбасой, маслом, бананами, мандаринами, апельсинами, курами, говядиной. Важно было не только купить там эти продукты, отстояв очереди, но и привезти домой так, чтобы ничего не испортилось в дороге. По словам Елены, меню новогоднего стола, несмотря на дефицит, было богатым, хотя и традиционным.- Из салатов обязательными были зимний (кто-то красиво называл его оливье), винегрет, селедка под шубой, - продолжает вспоминать Елена. - Натирали колбасный сыр с чесноком, заправляли его майонезом. Хозяйки готовили холодец, куриный рулет с яйцом в серединке, рыбное заливное. Старались достать и приберечь к празднику рулет из рыбы горячего копчения. Во многих семьях именно к Новому году лепили пельмени. Накрывали столы и в рабочих коллективах. Гуляли кто с размахом, кто поскромнее. Помню, как готовили бутерброды: мазали на хлеб немного сливочного масла, на него клали шпротину и кружочек соленого огурца собственного засола. А еще фаршировали рыбными консервами сваренные вкрутую яйца. А вот свежих помидоров и огурцов в новогодние дни в продаже не было.Для Людмилы Сайфуллиной 1983 год выдался непростым, впрочем, как и для многих наших соотечественников. Прогулки с полугодовалым малышом обычно совмещались со стоянием в длинных очередях за крупами, сахаром, колбасой.- Жила я в то время на 39-м квартале, наш продуктовый магазин располагался в одноэтажном здании с огромными окнами чуть ли не во всю стену, - рассказывает Людмила Ильинична. - Муж целыми днями на работе, восьмилетняя дочка в школе до вечера, так что нам с сынишкой приходилось вдвоем обеспечивать семью продуктами. Занимала очередь и ходила с коляской под окнами магазина, время от времени поглядывая, не пора ли возвращаться в торговый зал. Непросто было тогда приготовить особенный праздничный стол на Новый год. Обязательными у нас в семье были домашние пельмени, которые я в большом количестве лепила сама за несколько дней до праздника. И, конечно же, на стол ставили всевозможные домашние заготовки, которые делали в сезон сами: лечо, кабачковую икру, соленые огурцы-помидоры, патиссоны и так далее и тому подобное.Надо заметить, что на периферии ситуация с продуктами была гораздо хуже, чем в Казани. В магазинах небольших городов и сельмагах ничего, кроме кильки в томате, ржавой соленой селедки и каменных пряников, не было. Но, как известно, голь на выдумки хитра. Простой народ придумывал рецепты домашних конфет, сами пекли торты и пирожные, печенье, вафли и прочую вкусноту. Многие хозяйки помнят формы для сахарных петушков, печенья сердечками и орешков со сгущенкой.- На мое счастье, мама была знатной кулинаркой, она и нас с сестрами научила печь, - рассказывает жительница рабочего поселка Нижняя Мактама Рамиля Салимгараева. - Особо по поводу продуктов на новогодний стол не заморачивались, потому что все готовили сами. Рядом с домом у нас был сарайчик, в котором держали с десяток кур. Яйца всегда были свои, свежие. На праздник одну курочку резали - готовили вкуснейший наваристый токмач (суп-лапшу). В конце ноября от деревенских родственников привозили целую телячью ногу, так что мяса хватало до марта. От них же привозили картошку, морковь, лук. Многое выращивали и собирали сами. Готовили не только токмач, пекли зур бэлиш, эчпочмаки, перемячи. А еще к чаю подавали торт, который готовили по рецепту из любимого журнала «Работница». Там же мы нашли рецепт сдобных сладких орешков, творожных шариков. Как-то раз довелось побывать у подруги в гостях, и она угостила вкуснейшими конфетами. Оказалось, что сделала она их из молочной смеси «Малютка». Подруга поделилась половиной пачки и еще дала немного какао - царский подарок по тем временам. Дома я немедленно опробовала рецепт - в магазинах конфет, тем более шоколадных, не было.