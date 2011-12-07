«Потрошители» пакетов: миссия выполнима

Но у птичек ничего не получалось - пакет ускользал от них по снегу. Вскоре галки сообразили, как справиться с проблемой: они встали с противоположных сторон пакета и продолжили проклевывать и процарапывать его. Работали дружно, слаженно, не обращая никакого внимания ни на проходящих мимо людей, ни на проезжающие рядом машины… Время от времени по очереди птицы обходили пакет, чтобы посмотреть, как продвигаются дела у товарища. Через несколько минут друзья проклевали дырки - практически одновременно. И с удвоенным энтузиазмом стали потрошить мешок. Из-под пленки показались какие-то рекламные листовки. Один из «потрошителей» в недоумении замер. Он реально был разочарован и расстроен: «Неужели это вся наша добыча?» Но второй упорно продолжал копаться в мешке, и старания не пропали даром! В пакете была обнаружена еда. Взяв в клюв по кусочку банановой кожуры, птицы отлетели в сторонку, чтобы спокойно перекусить.