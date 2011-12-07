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Минздрав РТ: В Татарстане привиться от COVID-19 можно в 57 медучреждениях

В Казани прививки делают в 12 местах.

В Татарстане привиться от коронавируса можно в 57 медучреждениях. Минздрав РТ составил список мест, где можно поставить вакцину «Спутник V».

В Казани вакцинирование жителей проходит в 12 местах.

Запись на вакцинацию проходит по телефонам:

Клиническая больница № 2 — 8 (843) 5-54-44-53, 5-98-30-03, в прикрепленных к ней поликлиниках по номерам: 8 (843) 5-55-00-81, 5-98-30-03.

Поликлиника № 13 — 8 (843) 5-54-19-26, 5-98-30-03.

Поликлиника № 17 — 8 (843) 5-16-25-75 (78).

Горбольница № 7 — 8 (843) 2-21-39-03.

Клиническая больница № 11 — 8 (843) 5-28-03-48. Казанская ГКБ № 16 — 8 (843) 2-02-34-36.

18-я центральная городская клиническая больница — 8 (843) 5-28-20-05.

Госпиталь для Ветеранов воин — 8 (843) 5-60-62-54, 8 (843) 5-64-53-76.

Поликлиника № 7 — 8 (843) 5-28-08-46, восьмая по номеру 8 (843) 5-98-33-03.

Поликлиника № 10 — 8 (843) 5-23-88-02.

Поликлиника № 18 — 8 (843) 5-28-07-07, 2-45-40-39.

Поликлиника № 20 — 8 (843) 5-28-03-20.

Поликлиника № 21 — 8 (843) 5-28-09-69.

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