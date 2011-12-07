Полиция РТ помогла пожилой паре, застрявшей на трассе.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, застрял водитель легковушки на 22 км дороги Казань — Оренбург. Мужчина рассказал, что во время движения автомобиль начало «уводить» в сторону. Позже выяснилось, что у него повредилась шина, самостоятельно заменить колесо пенсионер не мог из-за проблем со здоровьем.

К счастью, пожилую пару заметили сотрудники ГИБДД. Разобравшись в ситуации, они помогли заменить пробитое колесо на запасное. Супруги поблагодарили автоинспекторов за отзывчивость и оказанную помощь.