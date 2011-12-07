В Казани определились с местами купания на Крещение

Уже сегодня, в Крещенский сочельник, и завтра, в сам день Крещения Господня, во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды.

По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет недуги. Верующие в этот день стараются запастись освященной крещенской водой, а самые отчаянные – искупаться в водоемах, в специально подготовленных для этого прорубях-иорданях.

В пределах Казани в этом году определено 5 мест для организации крещенских купаний на открытом воздухе, возле ближайших к водоемам храмов, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Никольская церковь

Поселок Красная Горка, ул. Приволжская, 32

Освящение воды в реке Волга в 10.30

Приход в честь Казанской иконы Божией Матери

Поселок Мирный, ул. 8-я Давликеевская

Освящение воды в озере Верхний Кабан (кафе «Сокол») в 11.00

Приход в честь Нерукотворного Образа Спасителя (Храм-памятник на реке Казанке)

Освящение воды в реке Казанка, возле Кировской дамбы в 12.00

Приход в честь пророка Илии

Поселок Борисково.

Освящение воды в озере Верхний Кабан (рядом с домом №54 по ул. Борисковская) в 12.00

Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»

Поселок Савиново, ул. 5-я Кадышевская.

Освящение воды в церковной купели в 10.30

Возле иорданей будет организовано дежурство сотрудников полиции, медиков, инспекторов ГИМС, пожарных и спасателей.

Пришедших на это праздничное событие просят соблюдать необходимую дистанцию от 1,5 до 2 метров в очереди к купели.