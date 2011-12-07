«Открытая Казань» признана лучшей в России

Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. «Открытая Казань» помогла изменить систему взаимоотношений жителей с управляющими компаниями, снизить сроки предоставления услуг. Всего в перечень финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов РФ по итогам 2018 года вошли 27 практик из 16 регионов России.