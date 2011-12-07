Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Открытая Казань» признана лучшей в России

Система «Открытая Казань» признана лучшей в номинации «Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона» на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив регионов России.
Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. «Открытая Казань» помогла изменить систему взаимоотношений жителей с управляющими компаниями, снизить сроки предоставления услуг. Всего в перечень финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов РФ по итогам 2018 года вошли 27 практик из 16 регионов России.
КВ
Лента новостей