В Елабуге планируют удвоить запасы питьевой воды

В 2019 году в Елабуге возведут резервуар на 20 тыс. куб. метров воды, что позволит удвоить запасы питьевой воды в городе. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Возведение объекта началось в третьем квартале прошлого года и должно завершиться нынешней осенью. Резервуар обойдется в 134 млн рублей. Помимо увеличения запасов питьевой воды, дополнительный резервуар позволит провести работы по очистке и дезинфекции действующего.