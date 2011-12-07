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В Елабуге планируют удвоить запасы питьевой воды

Для этого в городе построят дополнительный резервуар.
В 2019 году в Елабуге возведут резервуар на 20 тыс. куб. метров воды, что позволит удвоить запасы питьевой воды в городе. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Возведение объекта началось в третьем квартале прошлого года и должно завершиться нынешней осенью. Резервуар обойдется в 134 млн рублей. Помимо увеличения запасов питьевой воды, дополнительный резервуар позволит провести работы по очистке и дезинфекции действующего.
КВ
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