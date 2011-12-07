В Татарстане лжегазовики атаковали пенсионерку

Пенсионерка из Заинского района стала жертвой лжегазовиков, сообщает «Татарстан-24». К жительнице деревни Верхние Шипки пришли неизвестные под видом сотрудников газовой службы. Сначала они проверили газовое оборудование в доме пенсионерки, а затем сказали, что необходимо срочно установить прибор для определения утечки газа. Изучая чек, выданный лжегазовиками, женщина обнаружила, что в нем указаны 2 прибора, а получила она только один. В ответ на замечание они начали применять силу. Ущерб, причиненный пенсионерке, оценивается в 14 тыс. рублей.